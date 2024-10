Quifinanza.it - Ten Hag esonerato, il Manchester United tra sprechi e crisi di risultati

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilhail suo allenatore Erik ten Hag. Sarà sostituito da Ruud van Nistelroij, ad interim, in attesa che la società scelga il prossimo tecnico della squadra. Sarà il settimo da quando Alex Ferguson lasciò la panchina del club nel 2013 dopo quasi 30 anni. Nonostante sia da anni tra le squadre che spendono di più in Premier League, soprattutto sul mercato dei calciatori, ilviene da un decennio di profondadiche ha portato la società a registrare nel 2023 il terzo bilancio in perdita di fila. La, sportiva ed economica, delCon l’esonero di Erik ten Hag e l’entrata in carica ad interim di Ruud van Nistelroij, ilha cambiato il suo sesto allenatore in 11 anni, ai quali vanno ad aggiungersi tre manager temporanei.