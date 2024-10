Gaeta.it - Sparatoria a Saronno: un morto in un agguato avvenuto nel centro della città

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La sera del 27 ottobre ha portato un clima di terrore neldi, un comune in provincia di Varese, dove un uomo di 46 anni, cittadino ucraino, è stato ucciso in un. Laè avvenuta poco dopo le 21 e si è consumata a seguito di un aspro litigio con un altro straniero. Le indagini sono state avviate dalle forze dell'ordine, coordinate dal pubblico ministero di Busto Arsizio, Francesca Parola. Questo drammatico evento ha scosso la comunità locale, sollevando interrogativi sui motivi dietro a una violenza che sembra essere esplosa per motivi banali. Le dinamiche dell'incidente e l'intervento delle forze dell'ordine Secondo quanto riportato dalle autorità, l'in una zona residenziale di, un luogo che, fino ad ora, era considerato relativamente tranquillo.