Flc Cgil, la categoria delle lavoratrici e dei lavoratori della conoscenza, ha proclamato a livello nazionale uno sciopero per l'intera giornata di giovedì 31 ottobre 2024. A incrociare le braccia sarà tutto il personale del comparto 'istruzione e ricerca' (settori Scuola, università, ricerca

Scuola, ottobre si chiude con uno sciopero nazionale di 24 ore

