Sant'Antimo, spara l'ex marito della compagna: fermato 30enne di Gricignano (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sant'Antimo-Gricignano. Avrebbe esploso colpi di pistola contro l'ex marito della sua attuale compagna. Per questo motivo i carabinieri della tenenza di Sant'Antimo hanno fermato un 30enne di Gricignano d'Aversa. spara l'ex marito della compagna a Sant'Antimo Secondo la ricostruzione dei carabinieri, a Sant'Antimo lo scorso 2 ottobre il 30enne avrebbe sparato, dopo una lite per L'articolo Sant'Antimo, spara l'ex marito della compagna: fermato 30enne di Gricignano Teleclubitalia.

Sant’Antimo, spara l’ex marito della compagna: fermato 30enne di Gricignano

