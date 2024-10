Bergamonews.it - Romano di Lombardia, camion si ribalta e finisce in un canale

(Di lunedì 28 ottobre 2024)di. Untrasportatore si èto intorno alle 9:45 sulla SP498, nel territorio del Comune didi, nella mattinata di lunedì (28 ottobre). Il mezzo stava viaggiando in direzione Covo quando, per cause ancora da accertare, il conducente (un uomo di 67 anni) ha perso il controllo del mezzo, che è finito con le ruote all’aria in un torrente che scorre a bordo della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della Centrale di Bergamo e i Volontari didi, che hanno messo in sicurezza il mezzo e, con l’ausilio della gru, provvederanno a riportarlo sulla strada. Sul posto un’ambulanza e un’automedica: il conducente del mezzo è stato ricoverato in codice verde.