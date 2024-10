Davidemaggio.it - Rai2, si tenta di salvare il salvabile: Se mi lasci non vale si sposta al martedì

(Di lunedì 28 ottobre 2024) A% si avanti, anche a costo di schiantarsi (qui i dati dell’ultima settimana peggiori dei precedenti). E così dopo la fiducia accordata a L’Altra Italia, si continua anche con Se minon(prima puntata all’1.8% di share). In questo caso però c’è una variazione, i “confronti e le esterne” del reality troveranno spazio in una nuova serata. Se minonalcome Temptation Island Ci sial, nella stessa collocazione occupata proprio dalla “nemesi” Temptation Island fino all’ultima puntata dello scorso 22 ottobre. Evitato dunque lo scontro con Grande Fratello. La seconda puntata vedrà la presenza di Rocco Siffredi in versione “tore”. L’icona del cinema per adulti accenderà la gelosia di Andrea, il compagno di Michela.