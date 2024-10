Quando arrivano gli exit poll e risultati alle elezioni in Liguria 2024 (Di lunedì 28 ottobre 2024) alle elezioni regionali 2024 in Liguria i seggi chiuderanno a breve, alle ore 15:00. Dopo pochi minuti verranno pubblicati i primi exit poll. Gli exit poll si basano sulle dichiarazioni dei cittadini all'uscita dai seggi, e non sui voti effettivamente scrutinati, a differenza delle proiezioni. A diffonderli sarà Rai, con dati del consorzio Opinio Italia. I risultati definitivi sono attesi in serata. Fanpage.it - Quando arrivano gli exit poll e risultati alle elezioni in Liguria 2024 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)regionaliini seggi chiuderanno a breve,ore 15:00. Dopo pochi minuti verranno pubblicati i primi. Glisi basano sulle dichiarazioni dei cittadini all'uscita dai seggi, e non sui voti effettivamente scrutinati, a differenza delle proiezioni. A diffonderli sarà Rai, con dati del consorzio Opinio Italia. Idefinitivi sono attesi in serata.

Quando arrivano gli exit poll e risultati alle elezioni in Liguria 2024

