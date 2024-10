Lanazione.it - ’Piccolo Teatro’, grandi storie. La bella avventura a Santa Teresa

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Anche Rosignano ha avuto il suo "Piccolo Teatro" che svolgeva la sua attività alle Acli nella struttura della parrocchia digremita di pubblico. L’amore per la recitazione ha avuto radici lontane nel paese non solo per la presenza del Teatro Solvay, polo culturale di assoluto livello. Il "Piccolo" iniziò la sua attività a fine anni 50 e fino alla metà del decennio successivo interessò un pubblico vivace come erano i protagonisti in scena di questa bellissima. E pensare che si iniziò quasi in sordina ma c’era un’ambizionenel suo essere comunque senza pretese: mettere in scena pieces capaci di far presa sul pubblico. E infatti al teatrino delle Acli dalle commedie di Aldo De Benedetti si passava ai drammi di Diego Fabbri. Qualche titolo: "Due dozzine di rose scarlatte", "La zia di Carlo", un classico come "Marcellino pane e vino".