Niente Vinicius il Pallone d’Oro andrà a Rodri Furia Florentino Perez | il Real Madrid non parte per Parigi

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024)perJunior,delegazione delal Theatre du Chatelet di. È un vero e proprio terremoto quello che sta scuotendo nelle ultime ore il mondo del calcio. Dopo settimane in cui tutti davano per certa l’assegnazione del più rinomato premio alla stella dei blancos, le ultimissime indiscrezioni prima della cerimonia di oggi (lunedì 28 ottobre alle 18.45) raccontano una storia ben diversa. Secondo RMC Sport e Marca, a vincere ilsarà, spagnolo faro del centrocampo della nazionale campione d’Europa e del Manchester City. Inutile dire che in quel di Valdebebas non l’abbiano presa benissimo. A quanto rivela Fabrice Hawkins, il presidente dei galacticosha annullato il volo che avrebbe condotto la folta delegazione madrilena aCarlo Ancelotti,Kylian Mbappé,Jude Bellingham.