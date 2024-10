Nicole Kidman, la complicità con Keith Urban (dopo la confessione sui “troppi orgasmi”) (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nicole Kidman sull’equilibrio tra intensità di carriera e matrimonio con Keith Urban Nicole Kidman, celebrata per la sua capacità di immergersi profondamente nei suoi ruoli, spesso si trova ad affrontare domande su come suo marito, Keith Urban, reagisce ai suoi intensi e talvolta intimi momenti sullo schermo. Sposata dal 2005, Kidman ha spesso Evidenziato la natura comprensiva di Urban e il suo background come artista, che secondo lei è la chiave della loro dinamica. Secondo Kidman, Urban comprende appieno la sua dedizione al suo mestiere, il che le consente di impegnarsi pienamente in ruoli impegnativi senza sentirsi limitata. Urban, musicista di successo, conosce bene Le esigenze di una vita creativa, che Kidman ritiene gli consentano di rispettare i confini tra la sua relazione nella vita reale con lui e quelle immaginarie che interpreta. Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com (Di lunedì 28 ottobre 2024)sull’equilibrio tra intensità di carriera e matrimonio con, celebrata per la sua capacità di immergersi profondamente nei suoi ruoli, spesso si trova ad affrontare domande su come suo marito,, reagisce ai suoi intensi e talvolta intimi momenti sullo schermo. Sposata dal 2005,ha spesso Evidenziato la natura comprensiva die il suo background come artista, che secondo lei è la chiave della loro dinamica. Secondocomprende appieno la sua dedizione al suo mestiere, il che le consente di impegnarsi pienamente in ruoli impegnativi senza sentirsi limitata., musicista di successo, conosce bene Le esigenze di una vita creativa, cheritiene gli consentano di rispettare i confini tra la sua relazione nella vita reale con lui e quelle immaginarie che interpreta.

