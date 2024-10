Lanazione.it - Montelupo, chiude la cartoleria-bazar del paese “Grazie per questi anni bellissimi”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)Fiorentino, 28 ottobre 2024 – Tra i clienti che gli mancheranno di più ci sono i bambini. All’idea di non vederli più curiosare tra i balocchi messi in bella mostra sugli scaffali gli si stringe già il cuore. “Alcuni li ho proprio visti crescere. Hanno iniziato a frequentare il mio negozio da piccini, ora sono grandi”. Sorride e si emoziona Luca Tofani immaginando il giorno in cui spegnerà le luci della suadi corso Garibaldi aFiorentino. Per sempre, a causa della meritata pensione. “A casa di Luca“, si chiama e in quell’insegna c’è un mondo intero, fatto di lavoro sì, ma anche di legami affettivi per un’attività che è diventata nel tempo un punto di riferimento per le famiglie e per ilintero che li trovano una base utile anche a sbrigare le faccende quotidiane.