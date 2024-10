Mistermovie.it - Mister Movie | Bourne 6 di Matt Damon riceve un aggiornamento infelice dal regista

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. I fan della saga disono in attesa di buone notizie riguardo al ritorno dinel prossimo capitolo del franchise,6. Tuttavia, recenti dichiarazioni delEdward Berger hanno sollevato preoccupazioni sullo stato del progetto, che sembra essere bloccato in una fase di stallo. La Situazione Attuale del Progetto6 Dopo l’annuncio nel novembre scorso da parte di Universal Pictures sullo sviluppo di un nuovo film dicon Berger alla regia, è emerso che non sono stati fatti progressi significativi. In un’intervista con Cinema Daily US, Berger ha rivelato che attualmente non sta lavorando attivamente al sequel, essendo impegnato con altri progetti fino all’estate.