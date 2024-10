Meteo lunedì, inizia una fase di pausa dalle piogge

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, Unaanticiclonica che mettesse fine a questa ennesima e grave ondata di maltempo era auspicabile e per fortuna ci sarà. L’area di alta pressione delle Azzorre si sposterà gradualmente verso l’Europa centrale e si raccorderà in prossimità dell’Italia con l’alta pressione sub tropicale africana per formare una lunga fascia di quiete atmosferica. Una protezioneperturbazioni ma che comporterà altre insidie collegate al campo barico elevato. Una fra tutte la nebbia che potrà essere anche persistente durante il giorno su molte zone della Valpadana e in qualche caso anche nelle valli del Centro Italia, poi sicuramente la maggiore concentrazione degli inquinanti atmosferici nei bassi strati e nelle grandi città di pianura.