Masters 1000 Parigi-Bercy | Cobolli si ritira per un problema alla spalla

Forfait di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Parigi-Bercy. L'azzurro, che aveva accusato un problema alla spalla durante la sfida con Alex de Minaur all'Atp di Vienna, ha preferito ritirarsi e non prendere parte all'ultimo Masters 1000 della stagione. Il romano avrebbe dovuto esordire martedì al 1° turno Richard Gasquet. Prende sempre più piega, dunque, l'ipotesi di vedere Matteo Berrettini come terzo singolarista in Coppa Davis.

