Oasport.it - LIVE Darderi-Griekspoor 0-2, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: l’olandese apre con 4 ace

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-2 In rete la difesa di rovescio dell’azzurro, che si offre subito al rivale. 15-40 Risponde in modo vincentedi dritto. Palle break, due. 15-30 Servizio vincente! 0-30 Errore di dritto in palleggio dell’azzurro. Subito difficoltà. 0-15 Attacca di dritto e fa punto. 0-1 Game perfetto di. Ace (4°). 40-30 Ace (3°) ancora da destra. 30-30 Favoloso vincente di dritto inside in di! 30-15 Ace (2°). 15-15 Doppio fallo (1°): 15-0 Ace (1°). Tallonal servizio Giocatori in campo! 10:55 Ricordiamo che, in famiglia, ci sarebbe anche Vito. Il più giovane dei fratelli italo-argentini ha conquistato poche settimane fa il primo punto ATP all’età di 16 anni. Tennis, la promessa Vito: “Lavoro per il professionismo.