Lecce la statua di Sant’Antonio Abate distrutta Il vescovo | Gesto vile

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella tarda serata di ieri, domenica 27 ottobre, è statae divelta dal basamento ladi, simbolo del rione “Aria Sana” di. La sindaca Adriana Poli Bortone e l’arciMichele Seccia hanno condannato il, definendolo «sconsiderato» e invitando alla riflessione sulle cause di simili azioni. «Occorre andare alla base di una azione cosìe sconsiderata che, quasi sicuramente, induce a chiedersi cosa spinga l’essere umano a provare soddisfazione o piacere dal compiere simili gesti», ha detto Seccia. Per il presule, dunque, «fiducia nelle autorità che sapranno far luce sull’accaduto e apertura al confronto per chi vorrà incontrare il parroco, il caro don Nando Capone o ilstesso per dialogare e trovare delle possibili soluzioni perché fatti tali non si verifichino più».