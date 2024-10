Gqitalia.it - Le migliori performance di Elio Germano, questo autunno nelle sale con due film

(Di lunedì 28 ottobre 2024)è uno degli attori italiani più eclettici e stimati. L'ultimo suo centro è stato Palazzina Laf, realizzato insieme all'amico Michele Riondino, grazie al quale ha conquistato il suo quinto David di Donatello, ma i titoli difine 2024 non sono da meno. Alla Mostra del cinema di Venezia ha portato Iddu, in cui ha indossato i panni del mafioso Matteo Messina Denaro, mentre nei prossimi giorni esce con il nuovodi Andrea Segre in cui ha il ruolo di Berlinguer (per il quale è stato premiato alla Festa del Cinema di Roma). Era il 1995 quando esordiva in tv nello spot di una merendina Kinder e il 1999 quando entrava nel cast della commedia Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina. Da quel momento alcuni grandi nomi del nostro cinema si sono accorti della sua versatilità.