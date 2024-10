Liberoquotidiano.it - JAKALA partecipa a Il Tempo della Salute del Corriere della Sera con un Innovativo Assistente Virtuale Generative AI

(Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) - Milano, 28 ottobre 2024-a Il2024, iniziativa organizzata dal, che si svolgerà dal 14 al 17 novembre presso Palazzo Giureconsulti di Milano. In questo contesto unico,contribuisce alla manifestazione con una soluzione innovativa: unbasato suAI, pensato per migliorare l'esperienza deinti attraverso contenuti personalizzati. Durante l'evento, i visitatori potranno testare in anteprima l'applicazione dell'sia presso uno spazio dedicato che tramite un QR code dedicato e accessibile per inti che potranno quindi provare l'interazione con l', sperimentando in prima persona la fluidità e l'efficacia dell'intelligenza artificiale generativa sui contenuti dell'evento attuali e passati.