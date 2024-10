Incidente prima dell'alba, violento scontro tra due auto sulla Provinciale: un ferito grave (Di lunedì 28 ottobre 2024) Incidente prima dell'alba oggi 28 ottobre intorno alle 5 a Longone al Segrino sulla Provinciale Sp41 (via Vallassina). Le dinamiche sono ancora al vaglio dei carabinieri, sul posto per i rilievi. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada. A scontrarsi due auto e i Quicomo.it - Incidente prima dell'alba, violento scontro tra due auto sulla Provinciale: un ferito grave Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)oggi 28 ottobre intorno alle 5 a Longone al SegrinoSp41 (via Vallassina). Le dinamiche sono ancora al vaglio dei carabinieri, sul posto per i rilievi. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezzaa strada. A scontrarsi duee i

