Il sondaggione di Mentana | FdI mette il turbo e umilia il Pd Occhio al crollo dietro la Meloni

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Mentre gli occhi della politica sono puntati sulla Liguria, dove c'è stato un testa a testa all'ultimo voto tra Bucci e Orlando, sul piano nazionale biosgna tenere conto dell'avanzata (ulteriore) di Fratelli d'Italia nel sondaggio del lunedì di Swg per il Tg La7. I dati elencati da Enricoparlano chiaro: il partito di Giorgiainfatti è adesso a un passo dall'obiettivo del 30 per cento. FdI infatti ha guadagnato lo 0,2 per cento negli ultimi sette giorni portandosi al 29,7 per cento. È in calo invece il Pd che scende a quota 22,5 per cento lasciando sul terreno lo 0,1 per cento. Il Movimento Cinque Stelle cresce e arriva a quota 11,6 per cento con un incremento dello 0,2 in sette giorni. Forza Italia in flessione dello 0,2 è a quota 8,8 per cento mentre la Lega si attesta all'8,6 per cento.