Gaeta.it - Il futuro del lavoro si discute a Roma: ecco l’evento “Universi” all’Acquario Romano

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Martedì 29 ottobre, un’importante iniziativa si svolgeràno, in Piazza Manfredo Fanti, 47. “” rappresenta la prima edizione di un evento che mira a esplorare ere ildel. Questo incontro si propone come una piattaforma fondamentale per i giovanitari, che avranno l’occasione di esprimere le loro idee e percezioni riguardo alle dinamiche lavorative che ci attendono. Con la formula di un speech contest teatrale, il palcoscenico sarà occupato da studenti e studentesse che si faranno portavoce delle loro visioni per il. L’obiettivo è coinvolgere attivamente i partecipanti in un dibattito costruttivo insieme a esponenti di spicco delle aziende e delle istituzioni.