Gaeta.it - I borghi italiani più cercati online nel 2023: un amore crescente per il turismo locale

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La recente ricerca di Telepass ha svelato uninteresse per ilneistorici d'Italia, evidenziando come città come Tropea, Alberobello e Civita di Bagnoregio stiano diventando mete ambite per i viaggiatori. Nel corso del, le ricerchehanno superato i 62 milioni, con un aumento del 45% rispetto al 2020. Questo studio offre uno spaccato affascinante delle preferenze e delle tendenze che caratterizzano l'attenzione verso le piccole cittadine, ricche di cultura e tradizioni. Tropea: la regina delle ricerche In cima alla lista deipiù, Tropea si distingue con una media impressionante di 148.300 ricerche mensili. Questa località calabrese è nota per le sue straordinarie bellezze paesaggistiche, dalle scogliere a picco sul mare cristallino ai deliziosi vicoli storici.