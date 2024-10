Elezioni in Liguria, exit poll: Marco Buci in leggero vantaggio su Andrea Orlando (Di lunedì 28 ottobre 2024) Marco Bucci in vantaggio alle Regionali liguri secondo il primo instant poll di SWG per il Tg La7. Il candidato del centrodestra è al 46-50%, mentre il principale avversario Andrea Orlando, sostenuto dal centrosinstra, e' al 45-49%. Anche per gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, il sindaco di Genova, Marco Bucci, sarebbe in testa per la presidenza della Regione Liguria L'articolo Elezioni in Liguria, exit poll: Marco Buci in leggero vantaggio su Andrea Orlando proviene da Firenze Post. .com - Elezioni in Liguria, exit poll: Marco Buci in leggero vantaggio su Andrea Orlando Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024)Bucci inalle Regionali liguri secondo il primo instantdi SWG per il Tg La7. Il candidato del centrodestra è al 46-50%, mentre il principale avversario, sostenuto dal centrosinstra, e' al 45-49%. Anche per glidel Consorzio Opinio Italia per Rai, il sindaco di Genova,Bucci, sarebbe in testa per la presidenza della RegioneL'articoloininsuproviene da Firenze Post.

