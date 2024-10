Confartigianato Cinema e Audiovisivo firma nuovi contratti di settore

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (askanews) –, insieme alle altre associazioni datoriali e alle federazioni sindacali di categoria di Cgil, CISL e Uil, ha sottoscritto oggi duecollettivi nazionali di lavoro della filiera del cine: per gli interpreti, attori/attrici e per gli stuntman. Si tratta dei primicollettivi nazionali di lavoro sottoscritti per gli attori/attrici e stuntman, che stabiliscono, da ora in avanti, il trattamento economico minimo e le tutele connesse alla prestazione lavorativa, a partire dall’orario di lavoro. Gli accordi fissano anche l’obiettivo di estendere a queste professionalità le tutele previste dagli enti bilaterali dell’Artigianato, l’assistenza sanitaria e la previdenza integrativa. A tal fine una specifica Commissione tecnica si occuperà di definire le modalità attuative.