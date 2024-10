Chi era Paolo Gamba, ucciso a coltellate dal coinquilino durante un litigio (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si chiamava Paolo Gamba, l'uomo che è stato ucciso a Cremona dal suo coinquilino. L'aggressore sarebbe Marco Viti, che era uscito dal carcere una decina di giorni fa. Fanpage.it - Chi era Paolo Gamba, ucciso a coltellate dal coinquilino durante un litigio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si chiamava, l'uomo che è statoa Cremona dal suo. L'aggressore sarebbe Marco Viti, che era uscito dal carcere una decina di giorni fa.

Chi era Paolo Gamba, ucciso a coltellate dal coinquilino durante un litigio

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Violento episodio di cronaca nera nel quartiere Borgo Loreto: in un appartamento di via Patrioti 8 un uomo, Paolo Gamba classe 1980, è stato ucciso (nella foto qui sotto). L’episodio si è verificato… ... (informazione.it)

E’ Marco Viti, classe 1976, l’uomo che è stato arrestato per l’omicidio di Paolo Gamba, 44 anni, in un appartamento di via Patrioti 8, nel quartiere Borgo Loreto. E’ ... (cremonaoggi.it)

Il delitto dopo una lite. L’omicida ha chiamato la polizia dicendo: “Ho ucciso il ragazzo che abita con me” ... (msn.com)

Un uomo di 44 anni è stato ucciso a coltellate, al culmine di una lite, nell'abitazione che condivideva pare da pochi giorni con il suo presunto assassino. È successo nel primo pomeriggio di oggi in ... (informazione.it)

All’epoca, Paolo era un bravo poliziotto e lavorava insieme alla sua compagna Giovanna. Un giorno, durante la caccia al killer che uccideva cittadini di lingua tedesca, un incidente mortale ha ucciso ... (tvserial.it)