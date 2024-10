Brutta caduta mentre pratica boulderig, 18enne soccorsa in Valmasino (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel pomeriggio di lunedì 28 ottobre si è reso necessario l'intervento del Soccorso Alpino per un incidente verificatosi in Valmasino, in località di Visido, dove una ragazza di 18 anni è rimasta ferita mentre praticava bouldering, l'arrampicata "libera" su massi. La Stazione di Valmasino del Sondriotoday.it - Brutta caduta mentre pratica boulderig, 18enne soccorsa in Valmasino Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel pomeriggio di lunedì 28 ottobre si è reso necessario l'intervento del Soccorso Alpino per un incidente verificatosi in, in località di Visido, dove una ragazza di 18 anni è rimasta feritava bouldering, l'arrampicata "libera" su massi. La Stazione didel

Brutta caduta mentre pratica boulderig, 18enne soccorsa in Valmasino

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caduta in allenamento per Matilde Lorenzi, promessa dello sci azzurro. È in condizioni critiche

(rainews.it)

La ventenne stava percorrendo una pista molto ripida dell'impianto Ski Arena. Il Pelikan 3 l'ha trasportata all'ospedale di Bolzano con un politrauma ...

Brutta caduta in allenamento per Matilde Lorenzi

(informazione.it)

Matilde Lorenzi, giovane sciatrice azzurra, è stata vittima di un brutto incidente mentre si allenava sulla pista Gravand, in Val Senales. La gventenne torinese di Villarbasse, tesserata per il… Leggi ...

Matilde Lorenzi, chi è la campionessa di sci gravissima dopo una caduta in Val Senales

(msn.com)

Piemontese, 20 anni, Matilde Lorenzi, campionessa italiana assoluta in SuperG, deve ancora esordire in coppa del mondo. Tesserata per l'Esercito, era reduce dagli allenamenti in Patagonia e da qualche ...

11enne di Cori in gravi condizioni per una caduta durante una prova di “parkour”

(castellinotizie.it)

Proseguono le indagini condotte dai Carabinieri della stazione di Cori per fare luce sull'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, che ha ...

Sbatte la testa mentre pratica il parkour a Cori, grave un bambino di appena 11 anni

(latina24ore.it)

Video Brutta caduta Video Brutta caduta

Ferito a 11 anni per una caduta mentre praticava Parkour a Cori, in provincia di Latina. Proseguono gli accertamenti avviati dai carabinieri della stazione di Cori in seguito all’incidente ...