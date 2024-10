Inter-news.it - Biasin: «Inter ingenua, serviva un passo indietro. Juventus più furba»

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Analisi a freddo dida parte di Fabrizio. Il giornalista di fede nerazzurro, all’indomani del derby d’Italia, prova a capire cosa non ha funzionato per la squadra di Simone Inzaghi. ANALISI – Fabriziovenuto su Radio Sportiva, all’indomani di, dichiara: «C’è stato quel quarto d’ora nel secondo tempo di pressing asfissiante generato dall’entusiasmo del gol di Dumfries. Lautaro Martinez prova a segnare e ci va vicinissimo, lo stesso Dumfries sfiora un’altra volta il gol. Dimarco tira dalla distanza e il portiere para, Barella parte in contropiede dritto per dritto e Di Gregorio riesce a fare un’altra grande parata. Ci sono tre o quattro occasioni una vicina all’altra e una serie di situazioni che portano l’a commettere un errore strategico».