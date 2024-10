Bergamonews.it - Bergamo, il Questore Valentino dà il benvenuto al Primo Dirigente Raffaele Francesco Iasi

(Di lunedì 28 ottobre 2024). Lo scorso 22 ottobre, ildella Provincia di, Andrea, ha accolto e dato ilal, nuovodella Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura di. Salentino di origine, il Dott.si è laureato in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni all’Università Statale di Catania. Il, specializzato in Professioni Legali, abilitato all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche, nonché all’esercizio della professione forense, è entrato nell’Amministrazione della Polizia di Stato il 1° febbraio 1999 con la qualifica di Allievo Agente.