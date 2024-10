Anteprima24.it - Benevento, rinasce il ‘Giardino del Mago’

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“La rinascita di un luogo magico” è il titolo scelto per la presentazione del “Giardino del Mago”, riportato ai suoi antichi splendori presso Palazzo Casiello in piazza Santa Sofia a. La location verrà presentata alla Stampa giovedì prossimo, 31 ottobre (ore 11,00), da Nino Lombardi (Presidente della Provincia di), Clemente Mastella (Sindaco di) e Raffaele Del Vecchio (Amministratore Unico di Sannio Europa, Società in house providing della Provincia diche gestisce e promuove la Rete museale provinciale). Per l’occasione, verrà presentato anche il nuovo bookshop-infopoint turistico della Provincia diin piazza Santa Sofia. L'articoloildelproviene da Anteprima24.it.