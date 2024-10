Dilei.it - Ascolti tv del 27 ottobre: è scontro tra Che tempo che fa e Report

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Una nuova ed emozionante sfida anima glitv del 27. Il ritorno di, attesissimo, ha infatti fatto vacillare i dati auditel di Cheche fa, generalmente molto stabili, mentre sulle altre Reti la programmazione è stata quella abituale. In onda anche l’ultima puntata di Sempre al tuo fianco con Ambra Angiolini, per il quale non sappiamo se sia in programma una seconda stagione visti glipoco soddisfacenti, mentre Canale5 ha schierato i nuovi episodi della dezi turca La rosa della vendetta. Su Rai2 sono andati in onda in nuovi episodi di 9-1-1 mentre su Italia1 è stata trasmessa una nuova puntata de Le Iene con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni. Su Rete4 abbiamo invece visto la puntata domenicale di È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer e i suoi ospiti.