A Villa Sofia arriva un navigatore polmonare per la diagnosi di piccoli noduli tumorali | è il secondo in Italia

Un navigatore bronco polmonare per la diagnosi dei piccoli noduli polmonari. E' l'ultimo arrivato in casa Villa Sofia-Cervello: l'unità operativa semplice dipartimentale (Uosd) di Broncopneumologia interventistica (collocata al piano terra del padiglione geriatrico dell'ospedale Villa Sofia di Palermo

L'UOSD di Broncopneumologia Interventistica è stata dotata del navigatore bronco polmonare, il secondo installato in Italia. (insanitas.it)

L’Azienda Villa Sofia – Cervello annuncia in una nota ... presenta un’incidenza nella popolazione maschile adulta che arriva anche al 39%”. Un innalzamento dell’offerta in questo campo ... (quotidianosanita.it)

Palermo, 28 ottobre 2024 - All’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” di Palermo arriva il navigatore bronco polmonare per la diagnosi dei piccoli noduli polmonari. L’Unità Operat ... (insalutenews.it)

