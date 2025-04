SexTo 2025 | la fiera dell’eros ospita il Galà degli Oscar dell’Adult

degli eventi più attesi dell'anno. Dal 4 al 6 aprile 2025 (dalle 22:00), Torino ospiterà la quinta edizione di SexTo, la fiera dell'eros che vedrà tra i suoi momenti clou il Galà degli Oscar dell'Adult. Organizzate dalla star dell'eros Heidy Cassini e dalla piattaforma web Hard Channel, le serate si svolgeranno presso il Locale Nebi (Strada Antica della Venaria 64/8) e vedranno la partecipazione di oltre 40 ospiti d'eccezione.Una tradizione lunga 20 anni e 33 edizioniGli Oscar dell'Adult celebrano quest'anno un doppio anniversario: 20 anni di storia e ben 33 edizioni di premiazioni dedicate ai protagonisti del settore. Anche nel 2025, il Galà promette di essere un evento spettacolare, con premiazioni, esibizioni dal vivo e show mozzafiato che si protrarranno fino a tarda notte.

