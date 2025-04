Ancona verso il nuovo terminal crociere | Una struttura ad ali di gabbiano

Ancona, 4 aprile 2025 – Un edificio simile alle ali di gabbiano, ormai residenti a pieno titolo in città e dentro il porto. Il nuovo terminal croceristico alla banchina 15 avrà la forma sinuosa di un volatile affascinante e identitario al tempo stesso. Presto il progetto verrà svelato, ma l'idea dell'Autorità portuale di Ancona è quella di creare una struttura destinata a restare a disposizione della città anche quando il terminal principale delle crociere diventerà quello al Molo Clementino. Passeranno anni prima di vederlo realizzato e dunque è necessario sostituire quello attuale, davvero ridotto male: "Il Palacrociere davanti a via XXIX Settembre non è più utilizzabile, per questo abbiamo già dato il via alla progettazione e ai passaggi necessari – conferma il presidente dell'Autorità Portuale, Vincenzo Garofalo – Per la stagione che si appresta a partire (la prima nave è attesa per domani, la prima Msc tra dieci giorni, ndr) useremo ancora la vecchia struttura, ma da quella 2026 dovrebbe essere pronto il nuovo sito.

Ancona, verso il nuovo terminal crociere: “Una struttura ad ali di gabbiano” - L’attuale alla banchina 15 non è più utilizzabile ed è già stato dato il via alla progettazione per il 2026. Il presidente dell’Ap tranquillizza gli anconetani: “Dopo i lavori salveremo la Lanterna Ro ... (msn.com)

Il sistema delle crociere. Terminal, bando scaduto. Non ci sono altre offerte: sarà la Msc a gestire tutto - Tradotto, via libera alla collaborazione col il colosso mondiale guidato dalla famiglia Vago che da anni fa base ad Ancona con una ... lavori per realizzare il nuovo terminal sempre alla 15 ... (ilrestodelcarlino.it)

