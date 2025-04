Restyling del manto erboso allo stadio Investimento da 50mila euro

stadio comunale. Nei giorni scorsi, è stato approvato il documento d'indirizzo per il rifacimento del manto erboso dell'impianto. L'Investimento complessivo si attesta sui 50mila euro. Nello specifico, i lavori si rendono necessari perché "il manto del campo da gioco è caratterizzato da una superficie particolarmente irregolare con molteplici avvallamenti ed eccessivamente compatta – si legge nel documento d'indirizzo – che limita notevolmente il deflusso delle acque, rendendo così il terreno instabile e impraticabile per il gioco del calcio cui è destinato. Dal punto di vista impiantistico, il campo è privo di impianto irriguo automatico a scomparsa". Per questo, "il progetto prevede il rifacimento del manto erboso del campo mediante il recupero della plenarità del terreno di gioco, con il miglioramento del sistema di drenaggio e inerbimento primario, con realizzazione dell'impianto di irrigazione automatico interrato al fine di rendere il campo fruibile e funzionale alla collettività".

