Una Pallottola Spuntata | Liam Neeson è un uragano di guai nel teaser trailer

Pallottola Spuntata, reboot della celebre saga interpretata da Leslie Nielsen. Contrariamente a quanto trapelato in rete nel recente passato, la nuova versione di Una Pallottola Spuntata non sarà un semplice remake, ma un vero e proprio sequel con Liam Neeson nei panni del figlio del celebre tenente Frank Debrin. La sinossi del film, a tal proposito, lo conferma: "Solo un uomo ha le pall..ottole giuste per guidare la squadra di polizia e salvare il mondo. Il tenente Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) è pronto a raccogliere l'eredità del padre in UNA Pallottola Spuntata." Il film è stato diretto da Akiva Schaffer, con Liam Neeson nei panni del protagonista. Nel cast spiccano i volti di Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu, con Danny Huston.

