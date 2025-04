LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano Eurolega basket 2025 in DIRETTA | emiliani già fuori speranza al lumicino per i lombardi

DIRETTA LIVEBuonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Olimpia Milano, match valevole per la trentatreesima giornata dell’Eurolega 2024-2025. Un derby italiano tra deluse, con Milano con le speranze appese ad un filo e con Bologna già eliminata da tempo.Chi si gioca ancora qualcosa è l’Olimpia Milano, che è obbligata a vincere ed attendere buone notizie da Belgrado. Infatti la squadra di Messina ha ancora una flebile speranza di conquistare il decimo posto, l’ultimo valevole per il Play-In, ma deve assolutamente vincere le ultime due partite e sperare in una doppia sconfitta della Stella Rossa.Dall’altra parte c’è, invece, una Virtus che ha già detto addio ad ogni speranza di qualificazione. La squadra di Ivanovic concluderà la sua stagione europea al penultimo posto dopo un anno veramente molto deludente. Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: emiliani già fuori, speranza al lumicino per i lombardi Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera, e benvenuti alladi, match valevole per la trentatreesima giornata dell’2024-. Un derby italiano tra deluse, concon le speranze appese ad un filo e congià eliminata da tempo.Chi si gioca ancora qualcosa è l’, che è obbligata a vincere ed attendere buone notizie da Belgrado. Infatti la squadra di Messina ha ancora una flebiledi conquistare il decimo posto, l’ultimo valevole per il Play-In, ma deve assolutamente vincere le ultime due partite e sperare in una doppia sconfitta della Stella Rossa.Dall’altra parte c’è, invece, unache ha già detto addio ad ognidi qualificazione. La squadra di Ivanovic concluderà la sua stagione europea al penultimo posto dopo un anno veramente molto deludente.

