Lanazione.it - L’aeroporto che decolla: "Sarà un grande 2025. Nuovo anno di crescita"

Leggi su Lanazione.it

"Le nuove rotte che sarimplementate e sono già state implementate come inizio della stagione estiva lasciano prevedere un aumento del traffico e infatti le previsioni per quanto riguarda ilsono di un’ulteriore". Lo ha ha detto Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti, presentando il network della stagione estiva degli aeroporti toscani. Secondo il manager è soprattutto il Galilei di Pisa "che stiamo vedendo Pisa crescere molto al di là delle previsioni, e lo stesso ci immaginiamo che ora con l’inizio della stagione più calda succederà anche a Firenze". Per Naldi questo "è un dato che dal dopo Covid ci ha sempre sorpreso: ogni, ogni tre mesi, rifacciamo le previsioni perché il mondo sta viaggiando sempre di più e stviaggiando anche parti del mondo che non ci si aspetta: quindi Pisa ha superato i livelli pre-2019 almeno un paio d’anni prima delle previsioni".