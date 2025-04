Nuova scuola Affidato l’incarico

Affidato l'incarico per la direzione dei lavori. In precedenza, poche settimane fa, la sindaca Simona Rossetti aveva effettuato (in compagnia dei tecnici della ditta vincitrice dell'appalto) un sopralluogo nell'area di via Ildebrandino che ospiterà il rinnovato plesso. E a questo punto, il maxi-cantiere da oltre tre milioni di euro che dovrà portare al nuovo complesso scolastico di Caracosta tramite la realizzazione della Nuova scuola d'infanzia dovrebbe decollare a giorni. Anche perché l'aggiudicazione dell'opera (passaggio necessario per evitare il rischio di perdere il finanziamento di 1.500.000 euro del quale il Comune è risultato beneficiario nell'ambito dei Fondi di Sviluppo e Coesione 2021-2027) si è concretizzata lo scorso 30 dicembre, Il piano generale prevede nel dettaglio di formare un nuovo polo scolastico comprendente la realizzazione di una scuola primaria, di una scuola di infanzia e di una palestra a servizio dei due edifici scolastici (tenendo conto che "le fasi per la realizzazione dei tre edifici saranno portati avanti sulla base delle risorse economiche di cui potrà disporre l'amministrazione comunale", secondo quanto spiegato nella relazione tecnica).

