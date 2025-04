Che cosa c’è dietro l’esenzione delle materie prime energetiche dai dazi di Trump

Trump ha imposto «dazi reciproci» su un centinaio di Paesi, tra cui l’Unione europea, il Regno Unito, il Giappone e la Cina: le tariffe partono da una base del dieci per cento e arrivano sopra il quarantacinque per cento, come nei casi di Vietnam, Laos e Cambogia.Nonostante l’ampiezza della misura, che infatti ha scosso i mercati finanziari e accresciuto i timori di una guerra commerciale mondiale, sono state previste delle esenzioni. Non ci saranno infatti dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio, di metalli come l’oro e il rame e di alcuni minerali critici; niente dazi nemmeno sull’energia, cioè sul petrolio, sul gas naturale e sui derivati.La decisione di “risparmiare” certe materie prime è un singolare atto di cautela all’interno di uno shock generalizzato. Linkiesta.it - Che cosa c’è dietro l’esenzione delle materie prime energetiche dai dazi di Trump Leggi su Linkiesta.it Mercoledì 2 aprile, in quello che ha battezzato «Giorno della liberazione», il presidente degli Stati Uniti Donaldha imposto «reciproci» su un centinaio di Paesi, tra cui l’Unione europea, il Regno Unito, il Giappone e la Cina: le tariffe partono da una base del dieci per cento e arrivano sopra il quarantacinque per cento, come nei casi di Vietnam, Laos e Cambogia.Nonostante l’ampiezza della misura, che infatti ha scosso i mercati finanziari e accresciuto i timori di una guerra commerciale mondiale, sono state previsteesenzioni. Non ci saranno infattisulle importazioni di alluminio e acciaio, di metalli come l’oro e il rame e di alcuni minerali critici; nientenemmeno sull’energia, cioè sul petrolio, sul gas naturale e sui derivati.La decisione di “risparmiare” certeè un singolare atto di cautela all’interno di uno shock generalizzato.

Un favore all’oil&gas Che cosa c’è dietro l’esenzione delle materie prime energetiche dai dazi di Trump. Caffè: l’industria USA chiede l’esenzione dai dazi - Materie Prime. Calcolo IMU online. Anche l’America vuole bloccare le cineserie di Shein, Temu e Alibaba. Esenzioni fiscali e agevolazioni per le cooperative sociali. Contributo unificato per cause di lavoro e previdenza: esenzione per chi ha un reddito inferiore a 38.514 euro. Ne parlano su altre fonti

AP Photo/LaPresse (ph. Evan Vucci) - Niente tariffe su petrolio, gas e derivati, ma anche acciaio, alluminio, oro, rame e alcuni minerali critici sono stati esclusi. Il presidente degli Stati Uniti sa che la superpotenza energetica ameri ... (linkiesta.it)

Esenzione Imu prima casa 2025, cosa si intende per abitazione principale - Quale casa è considerata abitazione principale e che differenza c'è con la prima casa? In quali casi è contemplata l'esenzione Imu nel 2025? (money.it)

Imu disabili e anziani 2025, tutti i requisiti per l’esenzione - L’esenzione Imu per anziani e disabili è prevista dal singolo ente locale. L’Imu, in base alla normativa di riferimento, ovvero la Legge 160 del 2019, prevede l’esenzione solo per l’abitazione ... (money.it)