Politica e associazioni in lutto, è morto il mitico Remino. “Anima delle sagre e non solo”.

Montespertoli (Firenze), 4 aprile 2025 – Remo Mazzoni se n’è andato nelle scorse ore, a 79 anni. E in attesa di poterlo salutare un’ultima volta domani, 5 aprile alle 9.30, quando nella chiesa di Sant’Andrea a Montespertoli saranno celebrate le esequie, un’intera comunità si è stretta attorno alla sorella e ai nipoti. Iniziando dal sindaco Alessio Mugnaini, il quale ne ha ricordato l’impegno per la comunità. “Certe notizie non si vorrebbero mai ricevere soprattutto quando ci lascia una persona che ha dato tantissimo alla nostra comunità. Remo è indimenticabile e ogni montespertolese non può non ricordarsi l’invenzione di numerose iniziative sia culturali che politiche – il ricordo del primo cittadino – i numeri della tombola alla Sagra della Pappardella con il consueto richiamo ’razzola Remo’, la presenza fissa a vedere le partite del Montespertoli appoggiato alla ringhiera della tribuna, la presenza costante a dare una mano alle tante attività compresa la ’gestione’ della porchetta durante la Mostra del Chianti.