Ilrestodelcarlino.it - L’idea meravigliosa dei fornai: “Riscopriamo il ’Pane del Reno’, un’identità del nostro territorio”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 4 aprile 2025 – Antico e moderno, buono e durevole, perfetto da abbinare ai cibi bolognesi per esaltarli, il pane identitario che a Bologna e provincia mancava, è arrivato. Si chiamadeled è il protagonista oggi del Resto di Bologna, il podcast ascoltabile gratuitamente sulsito e su Spotify, in cui ascolterete il racconto di Antonio Di Benedetto, il presidente dei Panificatori, che, dopo vari studi e a un anno dall’inizio del suo incarico, ha presentato qualche giorno fa alla ’Festa di Primavera’ la sua ideaper cui è stata chiesta la De.Co, ovvero la Denominazione Comunale. L’incontro conviviale organizzato con l’aiuto di Ascom per celebrare la tradizione della panificazione bolognese è stato un momento entusiasmante, perché idel“avevano bisogno di essere un po’ stimolati con una nuova sfida”, spiega Di Benedetto,o a San Pietro in Casale.