Ilgiorno.it - Ragazzo con disabilità giù dalla finestra, incidente in cooperativa: “Non doveva accadere”

CODOGNO (Lodi) – Paura, giovedì alle 7.40, allaAmicizia di Codogno. La tranquillità della “casa” che ospita e segue da decenni persone cone con spettro dell’autismo è stata scossa da un angosciante imprevisto. In pochissimi attimi, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, che resta al vaglio degli organi competenti, un ospite di 28 anni si è ferito, cadendo da una. “È stato un brutto, che none ci ha spezzato il cuore. Ma di cui, con trasparenza, abbiamo subito raccontato alla famiglia, amareggiati noi per primi, dato che seguiamo questi ragazzi come figli. Abbiamo spiegato l’accaduto immediatamente anche a soccorritori e forze dell’ordine, da noi prontamente allertati” ha commentato, profondamente affranta la direttrice Monica Giorgis.