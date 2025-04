Lanazione.it - Merita, convegno alla Sant’Anna. Eccellenza come ascensore sociale

costruire un sistema educativo più equo, che valorizzi il talento indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza? è questa la domanda di partenza del"Aprire al futuro: Merito e Mobilità", in programma giovedì 10 aprile, dalle 10,Scuoladi Pisa. L’evento segna un momento cruciale per il progetto Me.Mo. - Merito e Mobilità, che dopo sei edizioni si espande a livello nazionale grazie a, la rete per il talento, il progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che ha l’obiettivo di promuovere il merito, l’inclusione e lo sviluppo di competenze avanzate attraverso un sistema educativo di qualità. Protagoniste delsaranno le cinque Scuole Superiori Universitarie che compongono: la Scuola(capofila), la Normale, il Collegio Superiore dell’Università di Bologna, la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova e la Scuola di Studi Avanzati della Sapienza di Roma.