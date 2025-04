Ilgiorno.it - Stadio di San Siro svenduto dal Comune? L’Agenzia delle Entrate: “No, il prezzo è giusto. È obsoleto”

Leggi su Ilgiorno.it

MILANO – Ok, ildellodi Sane dell’area limitrofa è: 196.988.465 euro. Per la precisione 124.005.204 euro per l’area dell’ambito Grande funzione urbana Sane 72.983.260 euro per il Meazza.conferma la sua valutazione dello scorso ottobre e risponde ale, soprattutto, a coloro che hanno sollevato perplessità sul valore, considerato troppo basso, di area e impianto: dal consigliere comunale Enrico Fedrighini al Comitato SìMeazza. Sullo sfondo c’è l’obiettivo di Milan e Inter di acquistare l’immobile per realizzare il nuovoe rifunzionalizzare il vecchio. In una nota datata 27 febbraio,scrive alla Direzione Demanio e Patrimonio delper replicare alle critiche di Fedrighini e sottolinea che il Meazza “presentacarenze a livello di efficacia ed efficienza tali da comportare una obsolescenza funzionale (in termini economici, ndr), quantificata pari al 30%”.