Elisa all’inferno e ritorno | Un aneurisma a 46 anni mi ha stravolto la vita

Pesaro, 4 aprile 2025 – “Nel 2021 sono stata colpita da uncerebrale e la miaè stata stravolta. Tornavo dal lavoro dopo aver fatto la notte, ho recuperato l’auto alla stazione di Pesaro e preso la strada per Tavullia, dove risiedevo allora con il mio ex compagno. Mi sono sentita poco bene e l’ho chiamato per dirgli di rientrare a casa per aiutarmi, lui si è reso conto che era una cosa grave, ha chiamato il 118 e mi hanno portato prima a Fano, dove hanno riconosciuto la patologia ed è stata allestita in fretta e furia la sala operatoria a Pesaro: lì il dottor Morabito mi ha salvato la. Tre minuti ancora e non ce l’avrei fatta”. Comincia così il racconto della pesareseRossi, 50, che a distanza di 4comincia a vedere la luce in fondo al tunnel grazie all’aiuto di un amico speciale passato per le stesse sofferenze, Marco Manzini, uscito dal coma e capace di rialzarsi dalla sedia a rotelle contro il parere dei medici.