Nasce il primo Oil Bar in Puglia | tra degustazioni e cocktail

AGI - Si brinda con olio, in purezza o miscelato, per salutare la rinascita di un settore che non si arrende. A Lecce, nel cuore del Salento martoriato dalla Xylella, è nato ilOil Bar di: un luogo in cui l'olio extravergine non è solo condimento, ma protagonista assoluto, tra, formazione e anche cocktail, come il “Mendula”, che unisce gin agli agrumi, salvia, liquore di latte di mandorla e, naturalmente, olio coratina. Un brindisi simbolico, che sa di sfida e di resilienza. L'iniziativa, firmata dall'oleologo e imprenditore Francesco Caricato,all'interno del cocktail bar “Al Baffo”, in via Federico d'Aragona, e si propone come spazio permanente di cultura e sperimentazione. Qui l'olio si degusta, si studia, si miscela: sia in purezza sia nei cocktail, ma anche attraverso serate tematiche — la prima in programma il 10 aprile — pensate per raccontare un prodotto ferito, ma ancora capace di parlare al mondo.