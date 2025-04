Giulio & Lella Nuotando in parallelo

PIETRASANTA "Giulio è la 'persona' con la quale condivido ogni momento della mia vita, belli, brutti, felici", racconta Aurelia Trianni (nella foto), l'autrice del libro "Giulio & Lella, Nuotando in parallelo alla vita", casa editrice Youcanprint. La cosa sorprendente di questo libro è che Giulio è uno splendido esemplare di pastore tedesco che a giugno compirà cinque anni e che tre anni fa le ha salvato la vita mentre faceva il bagno in una località del Salento. Una storia d'amore e di condivisione che arriva domani al Cro dove Aurelia Trianni domani alle 17.30 presenta il libro per la prima volta in Toscana. Ad affiancare l'autrice nel pomeriggio al Cro Alessandra Margara, avvocato e consigliere nazionale "Lndc animal protection". "E'un romanzo autobiografico ed è anche il primo che scrivo", racconta Aurelia Trianni e ricorda con gioia che lo scorso anno il libro è arrivato tra i finalisti del contest letterario "Mi fa un baffo il gatto nero 2024".

