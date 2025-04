Boris Becker è polemica per il post su Hitler | Mio messaggio male interpretato.

Leggi su .com

(Adnkronos) – L’ex tennista tedescoè finito al centro di un caso mediatico per aver condiviso unsulla morte disui social media. Ora, tramite il suo avvocato, si è scusato e ha spiegato che si è trattato di un malinteso. L’ex numero 1 al mondo del tennis aveva condiviso undi un altro utente su X, in cui si sosteneva chenon fosse morto nel 1945 ma che si fosse trasferito in Argentina dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. “Wow. Cosa c’è di sbagliato in tutti quei film che dicono cheè morto in Germania e in Austria?”, aveva scritto in lingua inglesemercoledì sera ripubblicando ilsu X di un altro utente. Interrogato in merito dall’agenzia stampa tedesca dpa, l’avvocato diha dichiarato che il tennista non intendeva avallare iloriginale, che appoggiava una teoria del complotto, ma piuttosto esprimere il suo stupore “perché allora tutto ciò che aveva imparato sulla morte di Adolfda tutti i film sarebbe sbagliato”.