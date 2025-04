Lanazione.it - Pizza e spaghetti, il valore della dieta mediterranea

Laè un esempio perfetto dei piatti italiani più conosciuti al mondo. Le sue origini risalgono al XVIII secolo a Napoli. La più famosa di tutte, laMargherita, fu creata nel 1889 daliolo Raffaele Esposito in onoreRegina Margherita di Savoia: i colori degli ingredienti – il rosso del pomodoro, il biancomozzarella e il verde del basilico – richiamavano la bandiera italiana. Oggi lanapoletana è riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità, simbolocultura gastronomica italiana. Per noi il cibo è convivialità, famiglia, momento di condivisione. E la stessa notorietà è per gli, il primo piatto più tradizionale in Italia. Attorno a una tavola si celebrano feste, si rinsaldano legami e si tramandano tradizioni. Non è un caso che l’Unesco abbia riconosciuto lacome Patrimonio Immateriale dell’Umanità: rappresenta non solo un modello alimentare sano ed equilibrato, ma uno stile di vita che valorizza tempo, qualità e sostenibilità.