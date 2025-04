Amianto al Fedi Fermi | Ora interventi urgenti Misure igienico-sanitarie La scoperta degli operai

Amianto nei locali dell'istituto tecnico tecnologico statale Fedi-Fermi, dove si stanno svolgendo importanti lavori di ristrutturazione della scuola. Tracce del materiale nocivo sono state rinvenute anche nelle classi occupate dagli studenti. È questa l'amara sorpresa fatta dalla ditta incaricata dei lavori durante il proprio turno, a cui sono seguiti ulteriori sopralluoghi per garantire la sicurezza sanitaria della scuola. Immediati gli interventi della Provincia. "Si tratta di materiale che tragli anni Sessanta e Settanta veniva utilizzato per incollare i pavimenti - spiega il presidente della Provincia Luca Marmo -. Purtroppo quando si eseguono lavori su edifici come questi non è raro trovare tracce di Amianto: ci stiamo adoperando per bonificare tutto e al tempo stesso per garantire il pieno diritto allo studio dei ragazzi".

Fibre di amianto al Fedi-Fermi: procedure igienico-sanitarie e misure di confinamento. Sono state rilevate fibre di amianto all'Istituto Fedi-Fermi di Viale Adua. Iniziare le procedure igieniche. “Dazi Usa, urgono ammortizzatori sociali per i precari”. Linea Verde dedica una puntata a Montemurlo. Ne parlano su altre fonti

Rilevata presenza di fibre di amianto all’Istituto Fedi-Fermi in viale Adua, avviate procedure igienico-sanitarie - Durante lo svolgimento degli interventi di adeguamento sismico e riqualificazione funzionale, attualmente in corso presso l’Istituto “Fedi-Fermi” di viale Adua, è stata rilevata la presenza di fibre d ... (valdinievoleoggi.it)

